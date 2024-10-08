Актриса Глафира Тарханова показала дочь Лукерью, которой исполнилось 3 месяца
Глафира Тарханова с дочерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glafiratarhanova
Актриса Глафира Тарханова показала в соцсетях дочь Лукерью, которой исполнилось 3 месяца. Практически с первых дней жизни малышка вместе с самой приезжает на съёмки и гастроли, заботиться о ребёнке также помогает бабушка.
«Командировки по работе могут быть и такими. Спасибо моей маме за помощь, за то, что рядом в наших приключениях и путешествиях. Вместе весело», — написала Глафира в соцсетях.
Напомним, актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз и родила долгожданную девочку в июне. У маленькой Лукерьи есть старшие братья: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Глафира не показывает сыновей поклонникам. Считает, что позже дети сами решат, хотят ли они стать частью публичной жизни мамы. Иногда мальчики посещают светские мероприятия, но актриса просит репортёров не снимать их.