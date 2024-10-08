Актриса Глафира Тарханова показала дочь Лукерью, которой исполнилось 3 месяца

Актриса Глафира Тарханова показала в соцсетях дочь Лукерью, которой исполнилось 3 месяца. Практически с первых дней жизни малышка вместе с самой приезжает на съёмки и гастроли, заботиться о ребёнке также помогает бабушка.

«Командировки по работе могут быть и такими. Спасибо моей маме за помощь, за то, что рядом в наших приключениях и путешествиях. Вместе весело», — написала Глафира в соцсетях.