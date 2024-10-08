Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 10:49

Российские студенты будут получать стипендию имени Владимира Жириновского

Владимир Жириновский на собрании по случаю 30-летия ЛДПР. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Жириновский на собрании по случаю 30-летия ЛДПР. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Министерство науки и высшего образования РФ одобрило инициативу главы ЛДПР Леонида Слуцкого учредить в российских вузах стипендии имени основателя партии Владимира Жириновского для студентов и аспирантов. Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующее поручение с подписью зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко уже направлено в Минобрнауки.

«Жириновский всегда подчёркивал важность воспитания нового поколения политиков и госуправленцев. Будучи студентом, он был крайне стеснён в деньгах, ему приходилось ограничивать себя во всём, тем не менее Владимир Жириновский упорно шёл к своей цели», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, Жириновский понимал важность поддержки тех, на чьи плечи в будущем будет возложена ответственность за благополучие страны. Стипендия имени Жириновского будет назначаться студентам из отдалённых регионов страны, чтобы дать им ещё один стимул поступить на факультеты по направлениям востоковедения и госуправления.

Слуцкий утверждает, что такие меры поддержки помогут вырастить в России новое поколение будущих лидеров. Сообщается, что Минобрнауки планирует учредить 10 именных стипендий в размере 15 тысяч рублей для студентов и 10 стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов.

Депутат Фёдоров объяснил умом и опытом успешность «предсказаний» Жириновского
Депутат Фёдоров объяснил умом и опытом успешность «предсказаний» Жириновского

Кстати, в скором времени начнутся съёмки многосерийного фильма о Владимире Жириновском. По словам режиссёра Сергея Снежкина, образ политика на экране может воплотить актёр Константин Хабенский, который, по словам постановщика, способен показать необходимый уровень мастерства для такой работы.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Минобрнауки РФ
  • лдпр
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Образование
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров