Российские студенты будут получать стипендию имени Владимира Жириновского

Министерство науки и высшего образования РФ одобрило инициативу главы ЛДПР Леонида Слуцкого учредить в российских вузах стипендии имени основателя партии Владимира Жириновского для студентов и аспирантов. Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующее поручение с подписью зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко уже направлено в Минобрнауки.

«Жириновский всегда подчёркивал важность воспитания нового поколения политиков и госуправленцев. Будучи студентом, он был крайне стеснён в деньгах, ему приходилось ограничивать себя во всём, тем не менее Владимир Жириновский упорно шёл к своей цели», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, Жириновский понимал важность поддержки тех, на чьи плечи в будущем будет возложена ответственность за благополучие страны. Стипендия имени Жириновского будет назначаться студентам из отдалённых регионов страны, чтобы дать им ещё один стимул поступить на факультеты по направлениям востоковедения и госуправления.