Российские студенты будут получать стипендию имени Владимира Жириновского
Владимир Жириновский на собрании по случаю 30-летия ЛДПР. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Министерство науки и высшего образования РФ одобрило инициативу главы ЛДПР Леонида Слуцкого учредить в российских вузах стипендии имени основателя партии Владимира Жириновского для студентов и аспирантов. Нововведение может вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Соответствующее поручение с подписью зампреда Правительства РФ Дмитрия Чернышенко уже направлено в Минобрнауки.
«Жириновский всегда подчёркивал важность воспитания нового поколения политиков и госуправленцев. Будучи студентом, он был крайне стеснён в деньгах, ему приходилось ограничивать себя во всём, тем не менее Владимир Жириновский упорно шёл к своей цели», — подчеркнул Слуцкий.
По его словам, Жириновский понимал важность поддержки тех, на чьи плечи в будущем будет возложена ответственность за благополучие страны. Стипендия имени Жириновского будет назначаться студентам из отдалённых регионов страны, чтобы дать им ещё один стимул поступить на факультеты по направлениям востоковедения и госуправления.
Слуцкий утверждает, что такие меры поддержки помогут вырастить в России новое поколение будущих лидеров. Сообщается, что Минобрнауки планирует учредить 10 именных стипендий в размере 15 тысяч рублей для студентов и 10 стипендий в размере 20 тысяч рублей для аспирантов.
Кстати, в скором времени начнутся съёмки многосерийного фильма о Владимире Жириновском. По словам режиссёра Сергея Снежкина, образ политика на экране может воплотить актёр Константин Хабенский, который, по словам постановщика, способен показать необходимый уровень мастерства для такой работы.