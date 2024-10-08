54-летний Тарзан шокировал поклонниц дряблым подбородком и морщинами

Российский актёр, певец и стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко) шокировал фанаток своим видом в новом шоу комика Владимира Маркони «Пожалуйста, не рассказывай».

54-летний секс-символ предстал перед зрителями не в самой лучшей форме. Он улыбался и, как всегда, пытался быть обаятельным, но в глаза всё же время от времени бросались его морщины и обвисшая кожа на шее.

Между тем 51-летняя Наташа Королёва может похвастаться, что совершенно не выглядит на свой возраст.