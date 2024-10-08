Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 14:24

Уроженки Узбекистана пытались ввезти в Турцию более 9 кг золота в гениталиях

Гражданок Узбекистана поймали в аэропорту Турции с золотом в половых органах

В аэропорту Турции задержали гражданок Узбекистана, которые попытались провести слитки золота в половых органах. Всю контрабанду у девушек изъяли. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Asir.

Инцидент произошёл в воздушной гавани Измира. Женщины прилетели из АОЭ и привезли с собой «посылочки». Их моментально задержали вместе с мужчиной, который встречал путешественниц. Известно, что Управление по борьбе с контрабандой уже знало о намерении шестерых иностранок нелегально провезти золото.

«При обыске автомобиля и пассажиров были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation), а также три смартфона», – сообщает издание.

Также было проведено дополнительное расследование, которое показало, что в половых органах женщин находится золото. В итоге с помощью хирургического вмешательства медики извлекли 84 слитка по 110 граммов. «Золотых» иностранок и их напарника уже арестовали.

Названо место России в топ-10 стран с самыми крупными запасами золота
Названо место России в топ-10 стран с самыми крупными запасами золота

Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Якутии задержали мужчину, который вёз в машине 18 килограммов золота на сумму свыше 120 миллионов рублей. Всё это он спрятал в багажнике машины, где находился тайник. На водителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • В мире
  • Узбекистан
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров