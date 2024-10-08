Уроженки Узбекистана пытались ввезти в Турцию более 9 кг золота в гениталиях

В аэропорту Турции задержали гражданок Узбекистана, которые попытались провести слитки золота в половых органах. Всю контрабанду у девушек изъяли. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Asir.

Инцидент произошёл в воздушной гавани Измира. Женщины прилетели из АОЭ и привезли с собой «посылочки». Их моментально задержали вместе с мужчиной, который встречал путешественниц. Известно, что Управление по борьбе с контрабандой уже знало о намерении шестерых иностранок нелегально провезти золото.

«При обыске автомобиля и пассажиров были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation), а также три смартфона», – сообщает издание.

Также было проведено дополнительное расследование, которое показало, что в половых органах женщин находится золото. В итоге с помощью хирургического вмешательства медики извлекли 84 слитка по 110 граммов. «Золотых» иностранок и их напарника уже арестовали.