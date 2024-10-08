Уроженки Узбекистана пытались ввезти в Турцию более 9 кг золота в гениталиях
Гражданок Узбекистана поймали в аэропорту Турции с золотом в половых органах
В аэропорту Турции задержали гражданок Узбекистана, которые попытались провести слитки золота в половых органах. Всю контрабанду у девушек изъяли. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Asir.
Инцидент произошёл в воздушной гавани Измира. Женщины прилетели из АОЭ и привезли с собой «посылочки». Их моментально задержали вместе с мужчиной, который встречал путешественниц. Известно, что Управление по борьбе с контрабандой уже знало о намерении шестерых иностранок нелегально провезти золото.
«При обыске автомобиля и пассажиров были изъяты 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation), а также три смартфона», – сообщает издание.
Также было проведено дополнительное расследование, которое показало, что в половых органах женщин находится золото. В итоге с помощью хирургического вмешательства медики извлекли 84 слитка по 110 граммов. «Золотых» иностранок и их напарника уже арестовали.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Якутии задержали мужчину, который вёз в машине 18 килограммов золота на сумму свыше 120 миллионов рублей. Всё это он спрятал в багажнике машины, где находился тайник. На водителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».
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