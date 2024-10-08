Врач раскрыл опасный секрет возникновения «мушек» перед глазами, и это не от усталости

Некоторые заболевания глаз на первых этапах развития могут не иметь никаких симптомов или проявляться неочевидно для человека. Например, многие списывают на усталость появление «мушек» или пятен перед глазами. Однако они могут быть признаком отслойки сетчатки, которая приводит к значительному ухудшению зрения, а иногда и к потере зрения на больном глазу. Об этом рассказал «Газете.ru» врач-офтальмолог высшей категории, хирург Сино Гозиев.

Сужение поля зрения может быть симптомом другого опасного заболевания — глаукомы. Из-за повышения внутриглазного давления может произойти поражение зрительного нерва. К симптомам также относится резкая боль в глазах и головные боли. Невылеченная глаукома может закончиться слепотой, предупредил медик.

Не стоит тянуть с обращением к врачу, если зрение стало постепенно ухудшаться, а вокруг источников света начали появляться радужные круги. Это может быть признаком катаракты.

«Это помутнение хрусталика глаза, что вызывает ухудшение зрения, особенно в условиях низкой освещённости. Другие симптомы могут включать размытое зрение, чувствительность к свету и двойное зрение», — объяснил офтальмолог.

Покраснение глаз может быть симптомом усталости. Но если оно сопровождается болью, то это говорит об инфекциях и воспалениях, которые также нуждаются в лечении.