В Южно-Сахалинске состоится «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

С 10 октября по 3 ноября в Южно-Сахалинске пройдёт форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток». Регистрация на участие будет доступна на сайте до 3 ноября. Организаторами мероприятия выступают АНО «Креативная экономика» совместно с Правительством Сахалинской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С 10-го по 30 октября пройдут тематические дни, посвящённые различным креативным индустриям: кино, анимации, урбанистике и пространственному развитию. В программе запланированы питчинги креативных проектов, мастер-классы, лекции, воркшопы и выставки. Деловая часть мероприятия, которая соберёт сотни экспертов и представителей региональной и федеральной власти, пройдёт с 31 октября по 3 ноября и включит форсайт-сессии, пленарные дискуссии и круглые столы.

«Российская креативная неделя ежегодно расширяет географию присутствия и вместе с регионами, экспертами ищет возможности для реализации в креативных направлениях. В этом году мы проводим креативную неделю на Сахалине и рассматриваем его прежде всего как регион с большим креативным, туристическим, инвестиционным потенциалом. Нам важно вместе выработать шаги для достижения роста креативной экономики. Я верю, что с помощью инструментов форума. Это и стратсессии, и образовательные интенсивы, и мастер-классы», — отметила директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш-Абрамова.

Форум объединит свыше 150 спикеров. На площадках «Российской креативной недели – Дальний Восток» соберутся эксперты как федерального, так и регионального уровней: представители институтов развития, образовательных учреждений, органов власти, предприниматели из креативного сектора, сырьевого и технологического бизнеса, медиа и коммуникаций, а также создатели аудиовизуального контента, дизайна и моды.

«В Сахалинской области реализуется большое количество инвестиционных проектов, и для нас вопрос кадров является одним из ключевых. Чтобы закрепить их в Сахалинской области, мы создаём комфортные условия для жизни людей. Это и благоприятная, современная городская среда, и возможность получать услуги в сфере культуры и творчества либо реализовываться профессионально в этой сфере. Поэтому для нас важно развивать креативную экономику», — сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.