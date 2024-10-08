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8 октября, 12:44

В Подмосковье мать насмерть задавила полуторагодовалую дочь, забыв про ручник

В Солнечногорском городском округе Подмосковья мать случайно задавила собственную дочь. Как пишет сайт MK.Ru, 37-летняя женщина поставила автокресло с полуторагодовалой девочкой у багажника «Фиата», а сама полезла доставать с переднего сиденья сумку. Про ручник по трагической случайности она забыла, и легковушка покатилась на малышку.

Трагедия произошла вечером 7 октября, когда женщина возвращалась домой после встречи с подругами. Мать малышки не успела среагировать.

Женщина сразу же вызвала скорую помощь, однако спасти ребёнка не удалось. От полученных травм девочка скончалась прямо на месте происшествия. В настоящий момент нерадивая мать задержана, ей вменяют причинение смерти по неосторожности.

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Ранее аналогичный случай произошёл на рыболовной стоянке в Бурятии. Один из «охотников» уснул за столом и проснулся ночью от холода. Он перебрался в машину и включил двигатель, чтобы быстрее согреться. Оказалось, что у автомобиля была включена передача. В результате машина покатилась и наехала на палатку, где отдыхал другой рыбак. Он скончался на месте. Виновнику также предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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