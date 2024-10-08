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8 октября, 14:11

90-летний пациент насмерть разбился, выпав с шестого этажа в больнице Петербурга

В Санкт-Петербурге в Александровской больнице из окна выпал 90-летний пациент. Пенсионер рухнул вниз с шестого этажа, спасти его не удалось, сообщает Mash на Мойке.

По информации источника, мужчина неудачно облокотился на подоконник в медицинском учреждении и полетел вниз. После падения медики пытались его реанимировать, но ничего не вышло. К месту произошедшего уже направили следователей.

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Ранее Life.ru рассказывал о жестоком отношении к пенсионерам в Дагестане. Там сиделка сильно избила 94-летнюю бабушку с деменцией. Женщина часто получала синяки, и её сын заподозрил неладное. Несмотря на то, что сиделка вела себя с родственниками прекрасно, мужчина всё равно установил скрытую камеру. Оказалось — не зря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aliaksander Karankevich

Наталья Афонина
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