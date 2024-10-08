Помутнение сознания: Врач назвал лекарства, закрывающие путь за руль
Нарколог Ковтун: После приёма валокордина и пенталгина нельзя садиться за руль
Стало известно, после приёма каких препаратов категорически нельзя садиться за руль. В их числе лекарства из группы нейролептиков, транквилизаторов, антиконвульсантов и антидепрессантов, заявил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун «Вечерней Москве».
«Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить ещё и кодеинсодержащими препаратами», — уточнил специалист.
Нарколог напомнил, что в инструкции всех лекарств, в состав которых входят сильнодействующие вещества, есть предупреждение, что они могут повышать давление, вызывать головокружение, слабость и даже помутнение разума. В таком состоянии опасно садиться за руль, поскольку снижается концентрация внимания и повышается риск попасть в ДТП.
Если водитель проигнорировал требование и всё-таки сел за руль транспортного средства после приёма такого рода препаратов, то он рискует получить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав.
Напомним, отцу Филиппа Киркорова запретили водить машину. Дело в том, что 92-летнему артисту выписали препараты, при приёме которых нельзя за руль. Сейчас Бедрос Филиппович нуждается в уходе и посторонней помощи. За его состоянием наблюдают кардиолог, невролог, психиатр и другие специалисты.