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Отцу Филиппа Киркорова запретили водить машину из-за состояния здоровья

8 октября, 07:23
Певец Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отцу российского певца Филиппа Киркорова Бедросу Киркорову запретили водить машину. Дело в том, что 92-летнему артисту выписали препараты, при приёме которых нельзя за руль. Об этом сообщает Mash.

Сейчас Бедрос Филиппович нуждается в уходе и посторонней помощи. За его состоянием наблюдают кардиолог, невролог, психиатр и другие специалисты.

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Напомним, Бедрос Киркоров был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У него, по предварительным данным, была диагностирована сердечная недостаточность. Позже сообщалось, что после операции на сердце самочувствие отца знаменитости резко ухудшилось. Но уже 13 сентября отца Филиппа Киркорова выписали из больницы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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