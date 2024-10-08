Отцу Филиппа Киркорова запретили водить машину из-за состояния здоровья
Певец Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Отцу российского певца Филиппа Киркорова Бедросу Киркорову запретили водить машину. Дело в том, что 92-летнему артисту выписали препараты, при приёме которых нельзя за руль. Об этом сообщает Mash.
Сейчас Бедрос Филиппович нуждается в уходе и посторонней помощи. За его состоянием наблюдают кардиолог, невролог, психиатр и другие специалисты.
Напомним, Бедрос Киркоров был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У него, по предварительным данным, была диагностирована сердечная недостаточность. Позже сообщалось, что после операции на сердце самочувствие отца знаменитости резко ухудшилось. Но уже 13 сентября отца Филиппа Киркорова выписали из больницы.