Отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова — выписали из больницы. По информации Mash, сейчас он чувствует себя лучше, ходит на процедуры и поправляет здоровье.

Киркорова — старшего выписали ещё 10 сентября. Ему назначили список лекарств для восстановления, а также рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам отец «Короля эстрады» сообщил, что чувствует себя хорошо, отметив, что посещает процедуры.