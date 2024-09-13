Бедроса Киркорова выписали из больницы
Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова — выписали из больницы. По информации Mash, сейчас он чувствует себя лучше, ходит на процедуры и поправляет здоровье.
Киркорова — старшего выписали ещё 10 сентября. Ему назначили список лекарств для восстановления, а также рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам отец «Короля эстрады» сообщил, что чувствует себя хорошо, отметив, что посещает процедуры.
Напомним, Бедрос Киркоров был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У него, по предварительным данным, была диагностирована сердечная недостаточность. Позже сообщалось, что после операции на сердце самочувствие отца знаменитости резко ухудшилось.