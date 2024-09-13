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13 сентября, 11:52

Бедроса Киркорова выписали из больницы

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Отца российского певца Филиппа Киркорова — Бедроса Киркорова — выписали из больницы. По информации Mash, сейчас он чувствует себя лучше, ходит на процедуры и поправляет здоровье.

Киркорова — старшего выписали ещё 10 сентября. Ему назначили список лекарств для восстановления, а также рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам отец «Короля эстрады» сообщил, что чувствует себя хорошо, отметив, что посещает процедуры.

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Напомним, Бедрос Киркоров был госпитализирован 31 августа с жалобами на боли в сердце. У него, по предварительным данным, была диагностирована сердечная недостаточность. Позже сообщалось, что после операции на сердце самочувствие отца знаменитости резко ухудшилось.

Александра Мышляева
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