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8 октября, 13:12

На Украине обнаружено тело экс-кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика

Дмитрий Шевчик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Шевчик

Дмитрий Шевчик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Шевчик

На Украине в посёлке Кудашевка нашли тело бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Он находился на туристической базе, сообщает издание «Страна.ua».

«Найден мёртвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. По предварительной информации, он умер на турбазе в Кудашевке под Кривым Рогом», — говорится в публикации.

По одной из версий, причиной смерти бывшего кандидата в мэры могло стать самоубийство. При этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Шевчика убили.

«Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать — жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее», — заявил Дмитрук.

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Ранее стало известно, что на Украине умер задержанный по подозрению в госизмене депутат Рады Нестор Шуфрич. Накануне политику стало плохо в суде. Адвокат объяснил, что его привезли из частной больнице, где он проходил лечение после операции. Прокуроры согласились на вызов врачей в зал, но возражали против переноса заседания.

Наталья Афонина
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