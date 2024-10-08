На Украине обнаружено тело экс-кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика
Дмитрий Шевчик. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Шевчик
На Украине в посёлке Кудашевка нашли тело бывшего кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Он находился на туристической базе, сообщает издание «Страна.ua».
«Найден мёртвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога, бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик. По предварительной информации, он умер на турбазе в Кудашевке под Кривым Рогом», — говорится в публикации.
По одной из версий, причиной смерти бывшего кандидата в мэры могло стать самоубийство. При этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Шевчика убили.
«Версию с самоубийством в случае с Шевчиком нужно отбросить сразу же. Ему незачем умирать — жизнерадостный, успешный человек. Строил храмы, помогал верующим, за несколько дней до смерти шутил, планировал будущее», — заявил Дмитрук.
Ранее стало известно, что на Украине умер задержанный по подозрению в госизмене депутат Рады Нестор Шуфрич. Накануне политику стало плохо в суде. Адвокат объяснил, что его привезли из частной больнице, где он проходил лечение после операции. Прокуроры согласились на вызов врачей в зал, но возражали против переноса заседания.