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8 октября, 10:00

Ушаков ответил на вопрос Life.ru и напомнил, что Украина не покидала состав СНГ

Украина не выходила из состава СНГ, хоть и не участвует в мероприятиях содружества. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву напомнил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли состав СНГ расшириться.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков об Украине в СНГ. Видео © Life.ru

«Не знаю, не знаю. Украина пока не выходила [из состава СНГ]. [Флага] нет. Но они участники [содружества], хоть и не участвуют», — отметил Ушаков.

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Между тем, в мае Украина вышла из нескольких соглашений СНГ. Киев вышел из договора о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года, соглашений по стратегическим силам 1991 года, о статусе стратегических сил 1992 года и о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, тоже 1992 года. Кроме того, Зеленский подписал указ о выходе из некоторых решений Совета глав государств СНГ по участию Украины в совете министров внутренних дел. А недавно Незалежная объявила о выходе из соглашения СНГ по гидрометеорологии.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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