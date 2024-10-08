Ушаков ответил на вопрос Life.ru и напомнил, что Украина не покидала состав СНГ

Украина не выходила из состава СНГ, хоть и не участвует в мероприятиях содружества. Об этом специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву напомнил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли состав СНГ расшириться.

«Не знаю, не знаю. Украина пока не выходила [из состава СНГ] . [Флага] нет. Но они участники [содружества] , хоть и не участвуют», — отметил Ушаков.

Между тем, в мае Украина вышла из нескольких соглашений СНГ. Киев вышел из договора о вооружённых силах и пограничных войсках 1991 года, соглашений по стратегическим силам 1991 года, о статусе стратегических сил 1992 года и о создании Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения, тоже 1992 года. Кроме того, Зеленский подписал указ о выходе из некоторых решений Совета глав государств СНГ по участию Украины в совете министров внутренних дел. А недавно Незалежная объявила о выходе из соглашения СНГ по гидрометеорологии.