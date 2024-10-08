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8 октября, 13:36

В Тернопольской области Украины хотят запретить Telegram

Регламентная комиссия Тернопольского областного совета единогласно предложила запретить мессенджер Telegram в регионе, так как депутаты обеспокоены возможностью передачи пользовательских данных российским властям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что теперь вопрос должны рассмотреть на сессии облсовета.

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Россиян предупредили об атаках мошенников в Telegram

Недавно руководитель главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов* заявил, что мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины. Он хочет запретить в стране это приложение, хоть и считает процедуру довольно сложной.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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