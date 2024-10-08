В Тернопольской области Украины хотят запретить Telegram

Регламентная комиссия Тернопольского областного совета единогласно предложила запретить мессенджер Telegram в регионе, так как депутаты обеспокоены возможностью передачи пользовательских данных российским властям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что теперь вопрос должны рассмотреть на сессии облсовета.

Недавно руководитель главного управления разведки украинского минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов* заявил, что мессенджер Telegram является угрозой национальной безопасности Украины. Он хочет запретить в стране это приложение, хоть и считает процедуру довольно сложной.