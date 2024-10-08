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8 октября, 13:38

В посёлке под Анапой огонь охватил три частных дома

В посёлке Супсех под Анапой в Краснодарском крае полыхают три частных дома. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС. На видео — клубы дыма, исходящие из зданий.

Пожар в посёлке Супсех. Видео © Telegram / ЧП Анапа

«Горят 3 строения на общей площади 1 000 кв. м», — говорится в сообщении.

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Ранее властям крымской Феодосии пришлось эвакуировать из города около 300 человек из-за пожара, который произошёл на нефтебазе. Людей перевозили в пункты временного размещения. Также был перекрыт один из трёх съездов с трассы «Таврида» к берегам Крыма.

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Life.ru

Владимир Озеров
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