В посёлке под Анапой огонь охватил три частных дома

В посёлке Супсех под Анапой в Краснодарском крае полыхают три частных дома. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба кубанского главка МЧС. На видео — клубы дыма, исходящие из зданий.