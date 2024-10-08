«Выбрасывали из окон»: Костюмы артистов уцелели после пожара в хабаровском театре, но не все

Внушительная часть сценических костюмов артистов получилось вынести из сгоревшего на прошлой неделе театра музыкальной комедии в Хабаровске. Об этом сообщило руководство учреждения в своём телеграм-канале.

Множество нарядов артистов удалось спасти при пожаре. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр

«До последнего сотрудники продолжали заходить в сгоревшее здание и выносили остатки костюмов, тканей, техники и оборудования. Что-то и вовсе приходилось выбрасывать из окон. Есть и хорошие новости: нам всё же удалось спасти внушительное количество костюмов артистов-вокалистов и мужской части хора и балета», — сказано в тексте публикации.

В театре отметили, что почти все женские костюмы для балета и хора сгорели. Уцелела лишь малая часть, которая находилась на этажах и в пошивочном цеху. Среди них и новые наряды к премьере «Сны Пушкина», которая должна была состояться к концу октября.