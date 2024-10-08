Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 06:47

«Выбрасывали из окон»: Костюмы артистов уцелели после пожара в хабаровском театре, но не все

Из сгоревшего театра комедии в Хабаровске удалось спасти много костюмов артистов

Спасённые из огня костюмы. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр

Спасённые из огня костюмы. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр

Внушительная часть сценических костюмов артистов получилось вынести из сгоревшего на прошлой неделе театра музыкальной комедии в Хабаровске. Об этом сообщило руководство учреждения в своём телеграм-канале.

Множество нарядов артистов удалось спасти при пожаре. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр

Множество нарядов артистов удалось спасти при пожаре. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр

«До последнего сотрудники продолжали заходить в сгоревшее здание и выносили остатки костюмов, тканей, техники и оборудования. Что-то и вовсе приходилось выбрасывать из окон. Есть и хорошие новости: нам всё же удалось спасти внушительное количество костюмов артистов-вокалистов и мужской части хора и балета», — сказано в тексте публикации.

В театре отметили, что почти все женские костюмы для балета и хора сгорели. Уцелела лишь малая часть, которая находилась на этажах и в пошивочном цеху. Среди них и новые наряды к премьере «Сны Пушкина», которая должна была состояться к концу октября.

Сейчас сотрудники и руководство театра прилагают усилия, чтобы привести в порядок повреждённую на пожаре одежду. Все вывезенные наряды поместили на склады.

Виновники пожара в музыкальном театре в Хабаровске заключены в СИЗО
Виновники пожара в музыкальном театре в Хабаровске заключены в СИЗО

Напомним, что музыкальный театр на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелся утром 3 октября. Система пожаротушения не сработала. В итоге всё здание сильно обгорело, однако губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что театр непременно будет восстановлен. Виновников пожара отправили в СИЗО.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров