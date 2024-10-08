«Выбрасывали из окон»: Костюмы артистов уцелели после пожара в хабаровском театре, но не все
Из сгоревшего театра комедии в Хабаровске удалось спасти много костюмов артистов
Спасённые из огня костюмы. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр
Внушительная часть сценических костюмов артистов получилось вынести из сгоревшего на прошлой неделе театра музыкальной комедии в Хабаровске. Об этом сообщило руководство учреждения в своём телеграм-канале.
Множество нарядов артистов удалось спасти при пожаре. Фото © Telegram / Хабаровский музыкальный театр
«До последнего сотрудники продолжали заходить в сгоревшее здание и выносили остатки костюмов, тканей, техники и оборудования. Что-то и вовсе приходилось выбрасывать из окон. Есть и хорошие новости: нам всё же удалось спасти внушительное количество костюмов артистов-вокалистов и мужской части хора и балета», — сказано в тексте публикации.
В театре отметили, что почти все женские костюмы для балета и хора сгорели. Уцелела лишь малая часть, которая находилась на этажах и в пошивочном цеху. Среди них и новые наряды к премьере «Сны Пушкина», которая должна была состояться к концу октября.
Сейчас сотрудники и руководство театра прилагают усилия, чтобы привести в порядок повреждённую на пожаре одежду. Все вывезенные наряды поместили на склады.
Напомним, что музыкальный театр на улице Карла Маркса в Хабаровске загорелся утром 3 октября. Система пожаротушения не сработала. В итоге всё здание сильно обгорело, однако губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что театр непременно будет восстановлен. Виновников пожара отправили в СИЗО.