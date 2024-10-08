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8 октября, 13:52

У малыша-капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак

Капибара Рудольф © Telegram / «Белгородский зоопарк»

Капибара Рудольф © Telegram / «Белгородский зоопарк»

У капибары Рудольфа, которого Белгородскому зоопарку не так давно подарил Московский, обнаружили лимфому.

«Друзья, мы с неприятными новостями. У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может»,сообщили в Белгородскм зоопарке.

Там рассказали, что рак у грызунов – частое явление. Химиотерапию в таком случае практически никогда не назначают, она принесёт больше страданий, чем пользы.

Московский зоопарк показал двух новорождённых капибарят
Московский зоопарк показал двух новорождённых капибарят

Малыша Рудольфа передали Белгородскому зоопарку в июне. Он хорошо себя чувствовал, не боялся подходить к ограде и знакомиться с посетителями. Но в конце сентября ветеринары сообщили, что в ходе планового обследования обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание у зверька. Его забрали на обследование, а затем даже отправили на лечение в Москву.

Алена Пенчугина
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