У малыша-капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак

У капибары Рудольфа, которого Белгородскому зоопарку не так давно подарил Московский, обнаружили лимфому.

«Друзья, мы с неприятными новостями. У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может», — сообщили в Белгородскм зоопарке.

Там рассказали, что рак у грызунов – частое явление. Химиотерапию в таком случае практически никогда не назначают, она принесёт больше страданий, чем пользы.