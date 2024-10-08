У малыша-капибары Рудольфа из Белгородского зоопарка обнаружили рак
Капибара Рудольф © Telegram / «Белгородский зоопарк»
У капибары Рудольфа, которого Белгородскому зоопарку не так давно подарил Московский, обнаружили лимфому.
«Друзья, мы с неприятными новостями. У Рудольфа обнаружили лимфому. Анализы брали несколько раз. Ошибки, увы, быть не может», — сообщили в Белгородскм зоопарке.
Там рассказали, что рак у грызунов – частое явление. Химиотерапию в таком случае практически никогда не назначают, она принесёт больше страданий, чем пользы.
Малыша Рудольфа передали Белгородскому зоопарку в июне. Он хорошо себя чувствовал, не боялся подходить к ограде и знакомиться с посетителями. Но в конце сентября ветеринары сообщили, что в ходе планового обследования обнаружили снижение веса, увеличение лимфоузлов и немного затруднённое дыхание у зверька. Его забрали на обследование, а затем даже отправили на лечение в Москву.