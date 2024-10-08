Час держал её на берегу реки: В Москве поймали и наказали педофила, напавшего на школьницу
В Москве задержали педофила, домогавшегося 11-летней школьницы с собакой
В Москве задержан гражданин Кыргызстана, который набросился на несовершеннолетнюю девочку и издевался над ней в течение часа на берегу реки Чертановки. В столице уже завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), сообщает СК России по городу Москве.
Мигрант набросился на девочку. Видео © Telegram / МК: срочные новости
27-летний мужчина нашёл 11-летнюю школьницу во дворе, когда та выгуливала свою собачку. Мигрант набросился на неё и увёл к берегу реки. Там он примерно час издевался над девочкой, пока его не спугнул звонок отца школьницы на мобильный.
«По данным следствия, 6 октября 2024 года обвиняемый, находясь на территории парка, вблизи детской площадки на Пролетарском проспекте в городе Москве, напал на ранее незнакомую 11-летнюю девочку и совершил в отношении её насильственные действия сексуального характера», — завили в столичном СК.
Следователи смогли быстро найти гастарбайтера и отправить его в СИЗО. С фигурантом дела уже провели необходимые следственные действия. Мужчине предъявили обвинение. Теперь иностранца проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы.
Ранее на Сахалине поймали педофила-рецидивиста, сбежавшего из психиатрической больницы. Во время побега мужчина прихватил с собой на свободу ножницы. В итоге Александра Нагорнова поймали сотрудники УФСИН в городе Холмске, находящемся более чем в 50 километрах от места его побега. Ему светит ещё один настоящий срок.
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