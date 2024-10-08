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8 октября, 13:53
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Марбург уже на Украине. ВСУшник привёз сослуживцам смертоносный вирус после обучения в Польше

Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM/ Iryna Mylinska

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM/ Iryna Mylinska

Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине. По данным Mash, заразу привёз военный, который проходил обучение в Польше перед отправкой на фронт. Заражённого экстренно доставили в инфекционную больницу Ужгорода (это в Закарпатской области). Лечения от этой болезни или тест-систем, которые бы выявили возможное заражение у контактных лиц, не существует.

Известно, что носитель вируса на протяжении нескольких месяцев находился в военном госпитале в Щецине — городе на границе с Германией. Буквально в четырёх часах езды оттуда были зафиксированы первые вспышки инфекции у студентов-медиков, которые заразились от африканцев. У заражённых была диарея и текла кровь из глаз — последствия разрушения сосудов. Из-за вспышки на время закрыли несколько вокзалов — во Франкфурте и в Гамбурге.

Тем не менее смертоносная зараза успела распространиться по миру. Так, заражённый ВСУшник привёз Марбург из Европы на родину и теперь находится под наблюдением в инфекционной больнице. Вместе с ним на карантин посадили нескольких его сослуживцев.

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Вирус Марбург вызывает нарушение гомеостаза — постоянства внутренней среды организма, из-за этого возникает геморрагический синдром. У заразившихся начинается кровотечение из сосудов, также могут появиться кровоизлияния в слизистые оболочки на коже. Это тяжёлое заболевание с высокой летальностью. Почти все заражённые умирают. Всё, что известно об этом вирусе, читайте в материале Life.ru.

Алексей Берковиц
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