В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить Марбург через бананы
Роспотребнадзор: Через фрукты нельзя заразиться вирусом Марбург
Лихорадка Марбург не может передаваться через фрукты, включая бананы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.
«Нет, Марбург не передаётся через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — заверил Макенов.
По словам специалиста, вирус способен передаваться путём близкого контакта с заражённым человеком, а также с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Инкубационный период у Марбурга в большинстве случаев составляет 6-14 дней (максимум — 21 день), за это время проявляются первые симптомы.
Ранее академик рассказал, что пока что против Марбурга нет ни вакцин, ни лекарств, но заболевание вряд ли распространится повсюду, как это было с ковидом. Чтобы обезопасить себя, врачи призывают не пить воду из крана, а также перестать употреблять продукты, не прошедшие обработку.
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