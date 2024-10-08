В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить Марбург через бананы

Лихорадка Марбург не может передаваться через фрукты, включая бананы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

«Нет, Марбург не передаётся через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — заверил Макенов.