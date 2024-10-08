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8 октября, 07:25

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить Марбург через бананы

Роспотребнадзор: Через фрукты нельзя заразиться вирусом Марбург

Лихорадка Марбург не может передаваться через фрукты, включая бананы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.

«Нет, Марбург не передаётся через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени», — заверил Макенов.

По словам специалиста, вирус способен передаваться путём близкого контакта с заражённым человеком, а также с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Инкубационный период у Марбурга в большинстве случаев составляет 6-14 дней (максимум — 21 день), за это время проявляются первые симптомы.

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Ранее академик рассказал, что пока что против Марбурга нет ни вакцин, ни лекарств, но заболевание вряд ли распространится повсюду, как это было с ковидом. Чтобы обезопасить себя, врачи призывают не пить воду из крана, а также перестать употреблять продукты, не прошедшие обработку.

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Shutterstock / FOTODOM / Dasha Lapshina

Владимир Озеров
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