Огромная госпошлина заставила россиян меньше думать о разводах

Из-за увеличения госпошлины в сентябре 2024 года в России существенно сократилось число разводов. Об этом заявила РИАМО адвокат по семейным делам Анна Каракозова.

Если раньше пары могли расторгнуть брак за 600 рублей, то теперь им надо заплатить пять тысяч рублей. При наличии совместного нажитого имущества эта сумма увеличивается в разы. Раньше размер госпошлины составлял 60 тысяч рублей, а теперь при обращении в суд надо отдать целых 900 тысяч.

«Удорожание рассмотрения семейных споров в суде ведёт к закономерному последствию — супруги стараются избежать обращения в суд и чаще стали использовать внесудебные способы урегулирования спора», — отметила адвокат.

На фоне этого выросло число желающих заключить брачный договор, куда входят не только требования к имуществу, но и проживанию детей, а также размер алиментов в случае развода.