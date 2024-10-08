В Москве стартовал новый модуль программы «Школа мэров»

С 8 по 12 октября в российской столице пройдёт первый модуль «новой волны» образовательной программы «Школа мэров» для третьего и четвёртого потоков представителей муниципального сообщества. Об этом сказано на сайте Муниципалитеты.рф.

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко напомнил, что школа муниципальных управленцев была создана после поручения Владимира Путина. Цель программы — подготовить высококвалифицированных профессионалов для претворения в жизнь проектов развития муниципальных образований и создать кадровый резерв управленцев.

«Школа мэров» тренирует управленческие способности, основанные на целевом профиле мэра, разработанном экспертами ВШГУ. Туда входят лидерские качества, целеустремлённость, социальная направленность, эффективная коммуникация, открытость новшествам и внедрению изменений.

Поделённый на модули процесс обучения занимает 8 месяцев. С участниками своим опытом готовы поделиться вице-премьеры, руководители и заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, выпускники «Школы губернаторов» и другие высококлассные специалисты.