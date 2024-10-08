Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 15:19

В Киеве бьют тревогу из-за разрыва единства линии фронта

Полковник СБУ Стариков: Связь между подразделениями ВСУ на фронте потеряна

Украинские войска утратили связанность подразделений по всей линии фронта. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна», — констатировал он.

С его слов, оборона украинской армии прорвана в отдельных местах, а Киев, чтобы заткнуть дыры, переносит резервы с одного направления на другое. Единство линии боевого соприкосновения нарушилось, поскольку бреши в обороне находятся на внушительном друг от друга расстоянии, объяснил полковник.

«Теперь они (ВС РФ) начинают одновременно вести давление на всех участках фронта», — подытожил Стариков.

«Пусть попробуют»: Лукашенко высказался о возможности вторжения ВСУ в Белоруссию
«Пусть попробуют»: Лукашенко высказался о возможности вторжения ВСУ в Белоруссию

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после освобождения Угледара от ВСУ российская армия перешла к быстрой фазе. По его словам, ВС РФ стали активнее оттеснять украинских боевиков с их позиций по всему 1200-километровому фронту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров