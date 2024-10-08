В Киеве бьют тревогу из-за разрыва единства линии фронта
Полковник СБУ Стариков: Связь между подразделениями ВСУ на фронте потеряна
Украинские войска утратили связанность подразделений по всей линии фронта. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».
«Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна», — констатировал он.
С его слов, оборона украинской армии прорвана в отдельных местах, а Киев, чтобы заткнуть дыры, переносит резервы с одного направления на другое. Единство линии боевого соприкосновения нарушилось, поскольку бреши в обороне находятся на внушительном друг от друга расстоянии, объяснил полковник.
«Теперь они (ВС РФ) начинают одновременно вести давление на всех участках фронта», — подытожил Стариков.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после освобождения Угледара от ВСУ российская армия перешла к быстрой фазе. По его словам, ВС РФ стали активнее оттеснять украинских боевиков с их позиций по всему 1200-километровому фронту.
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