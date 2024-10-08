В Киеве бьют тревогу из-за разрыва единства линии фронта

Украинские войска утратили связанность подразделений по всей линии фронта. Об этом сообщил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками, связанность у нас потеряна», — констатировал он.

С его слов, оборона украинской армии прорвана в отдельных местах, а Киев, чтобы заткнуть дыры, переносит резервы с одного направления на другое. Единство линии боевого соприкосновения нарушилось, поскольку бреши в обороне находятся на внушительном друг от друга расстоянии, объяснил полковник.

«Теперь они (ВС РФ) начинают одновременно вести давление на всех участках фронта», — подытожил Стариков.