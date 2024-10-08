Сергей Кириенко назвал выпускников «Школы мэров» кадровым резервом президента

В Москве запустили первый модуль «новой волны» образовательной программы «Школа мэров». Блок открыли для третьего и четвёртого потоков представителей муниципального сообщества, говорится на портале «Муниципалитеты.рф». Оценить школу уже успел первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Это часть системных решений нашего президента, которая направлена на поддержку муниципального уровня единой системы публичной власти. Сюда же входит введение почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления», учреждение Всероссийской муниципальной премии «Служение», проведение форума «Малая Родина — сила России» и программы кадрового развития муниципального сообщества», — сказал Кириенко.

Несмотря на то что учебное учреждение муниципальных управленцев создано по прямому поручению Владимира Путина, на первом этапе кандидатов рекомендовали губернаторы.

«И мы, конечно, внимательно прислушивались к их рекомендациям. Почему это важно? Мы понимаем, что главы регионов тоже рассматривают участников как кадровый резерв. Но не менее важно успешное прохождение многоуровневой системы отбора», — добавил Кириенко.