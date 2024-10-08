«Чтобы выжить, надо поднимать цены»: Эксперт рассказал, насколько подорожает ТО в 2025 году

В нескольких регионах России в 2025 году ожидается повышение цен на техосмотры автомобилей. Их стоимость в среднем может вырасти на 7%. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, новые расценки установятся в регионах до 20 декабря текущего года, однако действовать они начнут с января 2025-го. Правительства пяти регионов уже утвердили новый прайс: это Амурская, Тюменская, Ростовская области, а также Еврейская АО и Ставропольский край. Власти Мордовии и Самарской области подготовили проекты постановлений. В целом повышение цен на техосмотры может коснуться всех субъектов РФ.

«Думаю, что [повышение цен произойдёт] плавно везде. Это будет корпоративное решение в отрасли», — отметил Ян Хайцеэр.

По его словам, подорожание ТО — необходимая мера. Во-первых, надо повысить зарплату специалистам, которые работают на станциях техосмотра, и покрыть другие расходы. Кроме того, проходящих ТО авто на самом деле очень мало. Это либо машины, которым больше трёх лет, либо те, кто поменял владельца.

«Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены. <…> По совокупности факторов мы никуда от подорожания не уйдём, и эта тенденция будет продолжаться, пока мы, как во всем цивилизованном мире, не вернём техосмотр как факт», — высказался автоэксперт.