Польские военные расстреляли мужчину через забор на границе с Белоруссией
В Белоруссии расследуют дело о применении оружия польскими силовиками на границе
Погранкомитет Белоруссии расследует возможный факт применения оружия польским силовиком в отношении находящегося на территории республики человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Польские военные расстреляли мужчину через забор на границе Белоруссии. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
«На основании данных, полученных системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку, находящемуся на территории Республики Беларусь.», — отметили в пресс-службе.
Там рассказали, что дело завели после распространения в Сети видео, на котором польские военные на границе стреляют в мужчину, находящегося на территории республики. Как отметили в ведомстве, на кадрах видно, что оружие было применено через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Белоруссии.
Ранее Life.ru сообщал, что против украинских военных, причастных к убийству двух женщин и мужчины на территории Курской области, возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что 11 августа душегубы расстреляли мирных жителей на территории Суджанского района. В числе подозреваемых оказались бойцы 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
Telegram / Пограничный комитет Беларуси