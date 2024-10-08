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8 октября, 18:12

Польские военные расстреляли мужчину через забор на границе с Белоруссией

В Белоруссии расследуют дело о применении оружия польскими силовиками на границе

Погранкомитет Белоруссии расследует возможный факт применения оружия польским силовиком в отношении находящегося на территории республики человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Польские военные расстреляли мужчину через забор на границе Белоруссии. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

«На основании данных, полученных системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку, находящемуся на территории Республики Беларусь.», — отметили в пресс-службе.

Там рассказали, что дело завели после распространения в Сети видео, на котором польские военные на границе стреляют в мужчину, находящегося на территории республики. Как отметили в ведомстве, на кадрах видно, что оружие было применено через польское инженерное заграждение и проходящую за ним государственную границу Белоруссии.

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Ранее Life.ru сообщал, что против украинских военных, причастных к убийству двух женщин и мужчины на территории Курской области, возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что 11 августа душегубы расстреляли мирных жителей на территории Суджанского района. В числе подозреваемых оказались бойцы 41-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.

Обложка ©

Telegram / Пограничный комитет Беларуси

Александра Мышляева
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