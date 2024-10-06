Более 300 000 учеников и наставников приняли участие в акции #Благодарю ко Дню учителя

Всероссийская акция #Благодарю, посвящённая Дню учителя, прошла с 1 по 5 октября в дистанционном формате. В мероприятии приняли участие более 300 000 обучающихся и наставников первичных отделений из всех регионов страны, коллективные участники Движения Первых, представители семейного сообщества «Родные – Любимые», детские и молодёжные общественные объединения, а также партнёрские организации в сфере государственной молодёжной политики. Акция направлена на привлечение внимания к значимости работы учителя и повышение престижа этой профессии в обществе.

«В детстве большую часть времени я проводил в школе. Поэтому советы педагогов, их участие в моей жизни очень ценю до сих пор. Я сейчас стараюсь всегда звонить своим учителям, узнавать про их дела, не терять связь. Хочу сказать спасибо не только своим, но и всем учителям, которые не жалеют себя ради детей», — сказал председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Участники акции через интервью раскрывали значимость педагогов в своей жизни. Кроме того, Первые смогли творчески самовыразиться, создавая публикации, посвящённые учителям. Школьники организовали информационные кампании в социальных сетях, привлекая внимание к профессии учителя и расширяя охват аудитории.

«Учитель — это прежде всего наш старший товарищ и наставник. Это человек, который выслушает и поддержит своего ученика. Очень важно благодарить своих педагогов за труд и помощь. Когда я брал интервью у своего учителя, я впервые задумался, что за этими привычными уроками стоят огромные переживания, стремление сделать нас лучше. Это не просто работа — это миссия. Сейчас я чувствую благодарность за их терпение и веру в нас», – поделился участник акции, активист Движения Первых Никита Хаустов.