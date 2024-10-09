Как разделят Украину: какие версии вбрасывают западные СМИ Вопрос, почему всё чаще «сливают» Зеленского западные СМИ, становится сезонным и совсем не отражает реальной обстановки — подробнее в материале Life.ru 8 октября, 21:07 Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Drew Angerer

«Продлевать будете?»: США и Британия

Американские СМИ откровенно «сливают» Зеленского. The Washington Post пишет, что «Украина осталась в подвешенном состоянии из-за проблем с безопасностью, а результаты визита Зеленского в США неясны». Таков результат «плана победы».

— После визита США Украина находится в тревожном, подвешенном состоянии: она зависит от США как от своего главного союзника, но не знает, как долго будет продолжаться эта поддержка, — пишет издание, объясняя, что поездку, которую украинские чиновники рассматривали как ключевую возможность для Зеленского продать Соединённым Штатам план, как продлить поддержку Украины в будущем, «не нашла отклика в Вашингтоне».

Напомним, несколько дней назад британское издание Financial Times утверждало, что западные страны прорабатывают возможность урегулирования конфликта на Украине по примеру раздела Германии после Второй мировой войны. Вариант включает в себя отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО, а затем новую борьбу за возврат утраченных земель. Причина — нехватка у ВСУ личного состава, техники и снарядов, а также западной помощи.

— Киев ведёт закрытые переговоры о мирном соглашении, в рамках которого РФ сохранит контроль над оккупированными украинскими территориями, но её суверенитет над ними признан не будет, — отмечалось в публикации Financial Times.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ о потенциальном урегулировании украинского конфликта по «немецкому сценарию» лишены реалистичной основы.

«Танец на трёх стульях» — Германия

The New York Sun сообщил сутками ранее, что Зеленский «представит «план победы» союзникам в Германии». В тексте публикации говорится, что эта схема, «реализуемая на нескольких фронтах, может стать сигналом начала конца войны». Кроме того, по мнению авторов, план может стать предвестником новой, ничем не ограниченной фазы усиленных ударов в глубине российской территории.

Уже изданию Tagesschau немецкий глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок прокомментировала, что в будущем ВСУ смогут использовать немецкое оружие для нанесения ударов по России. Она не исключила, что ракеты будут направлены на военные объекты на территории РФ. Однако уточнять дальность не стала. Речь идёт о предстоящем в октябре заседании на авиабазе в Рамштайне, где канцлером ФРГ может быть принято такое решение. Игра полунамёков на вступление в новую смертоносную фазу вышла на новый уровень.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Источники в кабмине ФРГ опровергают мирный настрой канцлера Олафа Шольца, который неделями ранее начал говорить о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта и отказывался поставлять Киеву немецкие ракеты Taurus.

«Никакого мирного плана у Шольца нет», — опроверг источник в СМИ сентябрьскую публикацию в La Repubblica, когда канцлер Германии говорил, что «сейчас самое время обсудить, как мы можем побыстрее выйти из войны и достичь мира». Ссылаясь на источники в немецком правительстве, газета тогда сообщила, что у Шольца уже готов план мирного урегулирования, который предусматривает территориальные уступки со стороны Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Что скрывается за «сливами» Зеленского

— Они могут обсуждать любые свои фантазии, вплоть до садомазо (очевидно по всем их действиям за последние годы, что они это любят). Но нам до этих их измышлений нет никакого дела, они оторваны от реальности, как и их предыдущие иллюзии о том, что они смогут Украиной победить Россию. Это стадия «торг» потому, что пока принять реальность, что их планы потерпели сокрушительное поражение, они не готовы. Вот и пытаются тешить себя очередными иллюзиями, — отмечает публицист и аналитик Александр Роджерс. — А всё будет так, как решит высшее политическое руководство России. Мечутся они туда-сюда от паники и безысходности. Курск тоже был безумной авантюрой, которая по итогу обернулась против них.

Эксперты уже заметили, что подобные вбросы о мирных переговорах мы наблюдали перед курской авантюрой ВСУ в начале августа. Однако на деле на Украину прибыла новая партия самолётов F-16, ведутся переговоры о поставках европейских партий. Более того, в начале 2025 года военная помощь Киеву хоть и уменьшилась, но не прекратилась.

Американский истребитель F-16. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image

Среди версий, как разделят Украину, СМИ продолжают обсуждать три. Вышеупомянутый «немецкий сценарий», также иногда его называют вьетнамским, означает лишь отложенную войну. То же самое подразумевает вариант создания трёх государств под протекторатом России и Запада, где Киеву будет принадлежать небольшая часть территории, остальное поделят страны Запада и займёт Россия. Но ни один из них не решает цели денацификации и демилитаризации. Они невыгодны для России и годятся лишь для заморозки украинского конфликта, но не гарантируют регионам РФ безопасности.

Авторы Елена Стафеева