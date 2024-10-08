В Крыму представят новую Стратегию развития театров будущего России

В Крыму представят новую Стратегию развития театров страны. Программу реализуют в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в рамках проекта «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего».

«Подобная программа проводится впервые, её особенность в том, что она состоит из дисциплин, с которыми ранее не сталкивались режиссёры и потенциальные худруки. С помощью педагогов, профессионалов высокого уровня были собраны материалы, проведён научный анализ для составления четырёх основных стратегий развития театров будущего», — рассказала директор Московского Губернского театра, сокуратор программы Лариса Вильясте.

Сама программа «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» стартовала в июне. Главной задачей является сформировать команду театральных лидеров, которые смогут создать стратегию развития, применимую в практике театров по всей стране.

«Программа построена с учётом текущей государственной политики, существующих трендов в сфере высшего образования и повышения квалификации. Надеемся, что эти четыре месяца, которые мы провели вместе, станут прекрасным опытом для всех участников», — добавила Вильясте.

За время обучения участники прошли очный и онлайн модули, мастер-классы, лекции и практикумы. Также театралы провели большую исследовательскую и аналитическую работу: проанализировали 400 великих спектаклей России и провели полевые исследования запросов современного зрителя.

На финальном модуле в Академии «Меганом» вместе с народным артистом РФ Сергеем Безруковым участникам предстоит систематизировать все наработки и распределить их по направлениям: драматический, кукольный, музыкальный театры и ТЮЗ. Данная Стратегия сможет стать опорной инструкцией для совершенствования работы театров по всей России.