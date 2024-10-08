Гладков: Два села в Белгородской области расселят из-за атак ВСУ

В Белгородской области закрыли для въезда сёла Петровка и Соловьёвка в связи с угрозой атак ВСУ. Жителей переселят в новое жильё, заявил в личном телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Дорогие друзья, сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение: закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, предоставления нового жилья жителям Петровки и Соловьёвки Белгородского района», — так губернатор ответил на вопрос одного из подписчиков о постоянных обстрелах этих населённых пунктов.

Все детали процесса переселения и подробности о новом жилье объяснят в региональном Минстрое, а ситуацию с единоразовыми выплатами — в Министерстве социальной защиты региона, уточнил Гладков. Встречу с жителями сёл и работу комиссии с ними подготовят на следующей неделе.