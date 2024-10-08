Кадыров призвал оградить чеченскую молодёжь от иностранных проповедников

Заграничным «проповедникам», которые не оставляют попыток привить чеченской молодёжи несвойственные им ценности, не позволят играть с народом республики. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Обратил внимание на непрекращающиеся попытки так называемых «проповедников» из-за границы привить молодёжи несвойственные нашему народу ценности. Они пытаются принести зло в каждый дом. Родители должны знать, чем занимается их ребёнок, и оберегать его от этого негативного воздействия. Мы не позволим играть с нашим народом. Не дадим провокаторам снова ввергнуть нашу землю в хаос и разруху», — говорится в посте политика.

Кадыров напомнил, что за мир и процветание в Чечне погибли тысячи сыновей республики и он лично сделает всё, чтобы такого больше не произошло.