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8 октября, 20:12

Кадыров призвал оградить чеченскую молодёжь от иностранных проповедников

Заграничным «проповедникам», которые не оставляют попыток привить чеченской молодёжи несвойственные им ценности, не позволят играть с народом республики. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Обратил внимание на непрекращающиеся попытки так называемых «проповедников» из-за границы привить молодёжи несвойственные нашему народу ценности. Они пытаются принести зло в каждый дом. Родители должны знать, чем занимается их ребёнок, и оберегать его от этого негативного воздействия. Мы не позволим играть с нашим народом. Не дадим провокаторам снова ввергнуть нашу землю в хаос и разруху»,говорится в посте политика.

Кадыров напомнил, что за мир и процветание в Чечне погибли тысячи сыновей республики и он лично сделает всё, чтобы такого больше не произошло.

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Накануне, 7 октября, Рамзан Кадыров направил поздравления российскому президенту Владимиру Путину в честь его дня рождения. Глава Чечни назвал лидера страны олицетворением силы и могущества России, а также символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов россиян.

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Юрий Лысенко
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