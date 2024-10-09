Создаём защиту: Врач напомнила о важнейших прививках для взрослых и детей перед зимой Терапевт Бурнацкая: Перед зимой стоит привиться от гриппа и клещевого энцефалита 9 октября, 05:00 Перед зимой стоит озаботиться о прививках от вирусных заболеваний и инфекций. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Freedomz

Готовь сани летом, а здоровье — осенью, посоветовала россиянам врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Защитить организм от сезонных заболеваний, клещевого энцефалита и других малоприятных недугов лучше всего в преддверии зимы, посетив прививочный кабинет. Самые базовые вакцины медик перечислила специально для Life.ru.

Первой в списке врача идёт прививка от гриппа, которую рекомендуется ставить ежегодно. Особенно к заблаговременной обороне от вируса стоит готовиться тем, чья работа связана с постоянными контактами с другими людьми. Также Бурнацкая посоветовала россиянам, особенно жителям Сибири, Дальнего Востока и Европейского Севера, привиться от клещевого энцефалита. Вакцинация проводится осенью и весной, а затем повторяется раз в три года. Не менее опасна во взрослом возрасте ветрянка, напомнила терапевт.

Ветрянка для взрослых может стать серьёзным испытанием с риском тяжёлых осложнений. Вакцинация рекомендована для всех, кто не болел ветрянкой в детстве. Прививку можно сделать осенью планово или экстренно, если был контакт с заболевшим Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Для деток собеседница Life.ru заботливо подготовила отдельный список рекомендованных осенних прививок. Если малышу исполнилось полгодика, в начале октября его можно вакцинировать от гриппа, дабы подготовить организм младенца к вирусу. А после девяти месяцев ребёнка рекомендуется привить и от менингита. Пока малышу нет двух лет, он особенно уязвим перед пневмококком, который вызывает пневмонию и отит. Защититься от недуга можно с 12 месяцев. Завершают список необходимых прививок препараты от ветрянки и ротавируса.

«Ротавирусная инфекция опасна для маленьких детей, особенно тех, кто посещает детские сады и начальные классы. Прививка проводится в два этапа с интервалом четыре-шесть недель. Вакцинация осенью защитит ребёнка от этой болезни, которая часто приводит к серьёзным осложнениям», — заключила терапевт.

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Авторы Андрей Горяничев