Показываем на себе: Священник раскрыл способ спасти близких от увлечения астрологией Священник Савастьянов: Мифы астрологии может развеять аргументированный разговор 9 октября, 02:00 Девушка с астрологической книгой. Обложка © flickr / angela w

Увлечение астрологией с новой силой набирает популярность в российском обществе и может быть как безобидным, так и главенствующим в жизни людей. Помочь углубившимся в хобби близким можно только через личный пример и молитву, уверен настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы и советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению Иерей Илия Савастьянов.

В беседе с Life.ru священник напомнил, что увлечение астрологией не является новым явлением. В начале XVI века святые русской Церкви уже критиковали эту практику.

Если среди близких имеются те, кто соотносит свою жизнь с астрологическим гороскопом, то необходимо обличать заблуждение этого человека, не стесняясь. Иногда искренний и аргументированный разговор решает все вопросы. Стоит указывать на противоречие различных прогнозов между собой, указывать на использование в гороскопах общих слов и выражений. Илья Савастьянов Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная», священник Вологодской епархии Русской православной церкви

Для преодоления вредных увлечений необходимо заменить их чем-то полезным. В случае с астрологией можно направить интерес человека к астрономии, что позволит изучать Вселенную в более конструктивном ключе. И самое главное: любой верующий знает, что без Божьей помощи невозможно справиться с трудностями, поэтому молитва о близком, увлечённом астрологией, очень важна.

Ранее стало известно, что в 2024 году россияне стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.