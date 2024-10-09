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9 октября, 00:34

Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолётного типа», — написал чиновник в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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