Воздушная цель уничтожена в районе Новошахтинска Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около полуночи в районе Новошахтинска подразделения ПВО уничтожили воздушную цель, по предварительным данным, БПЛА самолётного типа», — написал чиновник в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор.