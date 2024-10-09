Песков назвал квадробинг полной ерундой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это ерунда полная», — приводятся слова представителя Кремля.
Квадробинг, набирающий популярность среди детей, включает в себя копирование поведения домашних животных. В Интернете можно увидеть видеозаписи, на которых дети едят корм для животных, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках. Это движение стало темой обсуждения среди общественности, парламентариев и политиков в России.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров задал вопрос главе МИД Армении Арарату Мирзояну и послу Еревана в России Гургену Арсеняну о наличии квадроберов в их республике. Оказалось, Мирзоян видел подобное, но не знаком с природой этого явления.
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