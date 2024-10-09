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9 октября, 04:03

Песков назвал квадробинг полной ерундой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это ерунда полная», — приводятся слова представителя Кремля.

Квадробинг, набирающий популярность среди детей, включает в себя копирование поведения домашних животных. В Интернете можно увидеть видеозаписи, на которых дети едят корм для животных, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках. Это движение стало темой обсуждения среди общественности, парламентариев и политиков в России.

«Поросёнок Стасик»: Барецкий назвал себя первым квадробером в России
«Поросёнок Стасик»: Барецкий назвал себя первым квадробером в России

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров задал вопрос главе МИД Армении Арарату Мирзояну и послу Еревана в России Гургену Арсеняну о наличии квадроберов в их республике. Оказалось, Мирзоян видел подобное, но не знаком с природой этого явления.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
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