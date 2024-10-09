Песков назвал квадробинг полной ерундой

Квадробинг, набирающий популярность среди детей, включает в себя копирование поведения домашних животных. В Интернете можно увидеть видеозаписи, на которых дети едят корм для животных, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках. Это движение стало темой обсуждения среди общественности, парламентариев и политиков в России.