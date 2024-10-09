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9 октября, 05:14

Главком силами НАТО представил Байдену секретный список оружия для ВСУ

CNN: Главком силами НАТО в Европе Каволи составил список оружия для помощи ВСУ

Главком объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи составил перечень вооружений, которые Соединённые Штаты «в теории» могут помочь Украине. Об этом пишет CNN.

«[Каволи] составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация [президента США Джо] Байдена ещё не предоставила», — передаёт телеканал.

По данным источников CNN, военачальник в начале сентября представил администрации Байдена секретный отчёт, в приложении к которому были указаны вооружения, предлагаемые поставить Украине. Каволи считает, что, получив их, ВСУ смогут сражаться «эффективнее». Речь, в частности идёт, о крылатой ракете большой дальности класса «воздух-земля» JASSM и применяемой США и НАТО системе связи Link 16, которая используется для контроля и управления силами противовоздушной обороны (ПВО).

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А ранее Нидерланды передали Киеву снятые с вооружения истребители F-16. Киев получит 24 самолёта. Амстердаму они больше не нужны в связи с переходом на более современные F-35.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Никита Никонов
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