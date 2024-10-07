Украина не продержалась бы и трёх недель без западной помощи, признал Боррель

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Украина без помощи западных союзников продержалась бы максимум 15 дней в конфликте с РФ. Об этом он заявил в интервью газете 20 Minutos.

«Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее... Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — заявил европейский политик.