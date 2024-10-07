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7 октября, 09:55

Украина не продержалась бы и трёх недель без западной помощи, признал Боррель

Боррель: Без помощи Запада конфликт на Украине закончится за 15 дней

Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

Жозеп Боррель. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Украина без помощи западных союзников продержалась бы максимум 15 дней в конфликте с РФ. Об этом он заявил в интервью газете 20 Minutos.

«Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее... Если мы прекратим поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится, и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?», — заявил европейский политик.

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Жозеп Боррель, кажется, всерьёз считает, что удары Украины по целям в глубине российской территории помогут обеспечить безопасность украинцев и европейцев. Он регулярно призывает скорее разрешить Киеву бомбить РФ всем подряд, указывая на то, что украинский народ теряет доверие к ЕС, пока тот медлит с решением. Из-за этого сомнения в профессионализме главы дипломатии ЕС ранее появились у Сергея Лаврова, который назвал безумием позицию Борреля по Украине. Кстати, в скором времени европейский дипломат покинет свой пост, однако на смену ему придёт человек абсолютно аналогичных взглядов.

Владимир Озеров
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