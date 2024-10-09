В Кемеровской области подросток до смерти изрезал незнакомую женщину в её доме и устроил пожар

В городе Киселёвске Кемеровской области задержали и арестовали подростка по подозрению в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. По данным следователей, злоумышленник и жертва не поддерживали никаких отношений.

6 октября 2024 года в доме на улице 50 лет Октября произошёл пожар. В здании был найден труп местной жительницы, на теле которой обнаружили порезы, указывающие на то, что она была убита, а не задохнулась в дыму.

В ходе следственных мероприятий сотрудникам удалось выяснить, что к происшествию причастен несовершеннолетний житель города Киселёвска.

«Установлено, что 6 октября 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у пострадавшей, с которой ранее каких-либо отношений не поддерживал, в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс ей несколько ударов ножом в область живота, в результате чего потерпевшая потеряла сознание», — рассказали в пресс-службе.

Далее он попытался спрятать следы преступления, устроив в квартире пожар, и поспешил скрыться сам. Возгорание обнаружила приятельница погибшей, которая также находилась в этой квартире, уточнили представители регионального СК. Суд арестовал подростка до 7 декабря.