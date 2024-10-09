«Ещё не беременны? Тогда мы идём к вам»: В КНР чиновники обходят дома, спрашивая про детей

Китайское правительство обеспокоено снижением роста рождаемости в стране. В связи с этим домой к китаянкам приходят чиновники с вопросами о том, не планируют ли они в ближайшее время родить пару-тройку новых граждан. Об этом сообщает The New York Times.

Общий коэффициент рождаемости в Китае — один из самых низких в мире (1,16 рожд. на женщину по данным Всемирного банка за 2021 год). Это связано с проводимой с конца 1970-х из-за перенаселения политикой «одна семья — один ребёнок», для которой была введена система штрафов и поощрений. В 2015 году семьям позволили иметь двух детей, а в 2021 году партия «пошла вразнос», разрешив сразу три ребёнка на одну семью.

«Мы не похожи на родившихся в 1970-х или 1980-х. Всем известно, что рождённые после 1990-х обычно не хотят детей. Хотите ли вы иметь детей, это очень личный вопрос», — рассказала одна из китаянок после того, как её посетили чиновники.

Ассоциация планирования семьи города Муданьцзян с населением в 2 миллиона утверждает, что мнение о том, что брак и количество детей в семье — личное дело каждого — «ошибочно и однобоко», сказано в публикации.