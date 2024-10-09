Россияне рассказали о желаемой сумме корпоративной пенсии

Почти половина жителей России, участвующих в корпоративных пенсионных программах, хотели бы получать более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

«23% респондентов рассчитывают на выплаты в размере 40–50 тыс. руб., на 30–40 тыс. руб. согласны 17%, на 20 тыс. руб. — 4%», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, 70% граждан работают в компаниях, где нет корпоративной пенсии. О наличии таких программ рассказали только 8% респондентов. Наиболее популярна корпоративная пенсия в финансовой и образовательной сферах, а также на транспортных и логистических предприятиях.