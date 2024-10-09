Россияне рассказали о желаемой сумме корпоративной пенсии
РБК: Корпоративную пенсию в 20 тыс. рублей согласны получать только 4% россиян
Почти половина жителей России, участвующих в корпоративных пенсионных программах, хотели бы получать более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты соответствующего исследования.
«23% респондентов рассчитывают на выплаты в размере 40–50 тыс. руб., на 30–40 тыс. руб. согласны 17%, на 20 тыс. руб. — 4%», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию, 70% граждан работают в компаниях, где нет корпоративной пенсии. О наличии таких программ рассказали только 8% респондентов. Наиболее популярна корпоративная пенсия в финансовой и образовательной сферах, а также на транспортных и логистических предприятиях.
Ранее сообщалось, что Минфин хочет ввести в России корпоративные пенсии. В Госдуме указали, что они станут хорошим подспорьем к накоплениям. Данный законопроект, по мнению депутата, поможет работодателям привлечь новых сотрудников и поднимет имидж государства в глазах граждан. Более того, такая система уже работает во многих странах и даёт плоды. Главное, считает парламентарий, чтобы механизм был прозрачен и понятен каждому трудящемуся.
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