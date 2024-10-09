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9 октября, 07:46

«Это уже ту мач»: Адвокат высказался о визите женщины с дочкой-квадробером в ветклинику

Адвокат Жорин: Надо проверить мать, которая привела дочь-квадробера в ветклинику

Российский адвокат Сергей Жорин раскритиковал жительницу подмосковного Серпухова, которая привела 12-летнюю дочь-квадробера в ветклинику. В беседе с Инфо24 он заявил, что органам опеки, прокуратуре и медикам необходимо проверить женщину на исполнение родительских обязанностей, поскольку её поступок противоречит нормам морали и психическим аспектам.

«Это уже, что называется, ту мач, поскольку угрожает не только морально-психическим аспектам, но и жизни и здоровью ребёнка», — рассуждает юрист.

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По мнению Жорина, нет никаких гарантий, что после отказа вакцинировать девочку от бешенства в ветклинике, мать не купит эту вакцину и не сделает укол сама. А это может привести даже к летальному исходу, поскольку такие вакцины не предназначены для людей. Адвокат добавил, что глава СК России Александр Бастрыкин «очень пристально наблюдает за нарушением прав несовершеннолетних». Поэтому есть все шансы, что в отношении женщины инициируют проверку.

Напомним, скандал в подмосковном Серпухове разгорелся после того, как местная жительница привела дочь в маске кота и с хвостом в ветеринарную клинику. Женщина потребовала, чтобы квадроберу сделали прививки от бешенства и других болезней, предназначенные для животных. Кроме того, клиентка хотела, чтобы девочку чипировали. После получения отказа мать ребёнка устроила скандал. Тем временем её дочь сидела и мяукала. Сотрудники клиники пригрозили вызвать полицию, после этого странные посетители ушли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorloff-KV

Алёна Зиновьева
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