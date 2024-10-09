«Это уже ту мач»: Адвокат высказался о визите женщины с дочкой-квадробером в ветклинику

Российский адвокат Сергей Жорин раскритиковал жительницу подмосковного Серпухова, которая привела 12-летнюю дочь-квадробера в ветклинику. В беседе с Инфо24 он заявил, что органам опеки, прокуратуре и медикам необходимо проверить женщину на исполнение родительских обязанностей, поскольку её поступок противоречит нормам морали и психическим аспектам.

«Это уже, что называется, ту мач, поскольку угрожает не только морально-психическим аспектам, но и жизни и здоровью ребёнка», — рассуждает юрист.

По мнению Жорина, нет никаких гарантий, что после отказа вакцинировать девочку от бешенства в ветклинике, мать не купит эту вакцину и не сделает укол сама. А это может привести даже к летальному исходу, поскольку такие вакцины не предназначены для людей. Адвокат добавил, что глава СК России Александр Бастрыкин «очень пристально наблюдает за нарушением прав несовершеннолетних». Поэтому есть все шансы, что в отношении женщины инициируют проверку.