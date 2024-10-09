Водителям рассказали, как правильно ездить в тумане, чтобы избежать несчастья

Согласно прогнозам синоптиков, 9, 10 и 11 октября Москву накроет плотный «радиационный» туман. В этот период времени на дорогах повышаются шансы попасть в ДТП из-за плохой видимости. Чтобы избежать несчастья, водителям необходимо помнить несколько важных правил управления автомобилем в такие дни.

Как рассказал автоэксперт Алексей Аксёнов в беседе с интернет-изданием Regions.ru, в дни, когда туман на улице слишком густой, лучше совсем отказаться от поездки на авто и воспользоваться общественным транспортом. Он также посоветовал водителям купить специальные средства для обработки стёкол, которые нейтрализуют влагу и предотвратят возникновение конденсата.

«Современная автохимия предлагает так называемые антизапотеватели. После обработки средством поверхностей стекла удастся избежать внезапного затуманивания и появления конденсата», — объяснил эксперт.

Во время движения в тумане следует приоткрыть окно, чтобы определить на слух, как далеко находятся другие машины, и контролировать расстояние между транспортом. В условиях плохой видимости нельзя выезжать на встречную полосу и обгонять. Эксперт напомнил, что дорога в туманную погоду становится скользкой, поэтому любые резкие манёвры и превышение скорости могут привести к заносу.

«Скорость движения авто во время тумана должна быть меньше половины видимого расстояния. Предположим, видимость проезжей части составляет около 40 м, в таком случае скорость не должна превышать 20 км/ч», — подчеркнул эксперт.