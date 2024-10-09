Тыквенные блины и пряный латте: Что ждёт москвичей на фестивале «Золотая осень»

На площадках фестиваля «Золотая осень» организованы специальные гастрономические шале. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

В центре столицы расположено несколько таких площадок. Например, на Тверской площади готовят на гриле стейки из форели в цитрусовом маринаде, хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, тыквенный боул с курицей и сыром фета, а также согревающий пряный тыквенный суп.

Для сладкоежек в меню представлены гречишные вафли с разнообразными сортами шоколада, душистый яблочный пирог и чизкейк с инжиром. Из напитков гостям предлагают насладиться традиционным осенним смородиновым пуншем, латте «Яблоко в карамели» и рафом «Рафаэлло».

На площади Революции могут накормить блинами с мёдом, запечёнными яблоками, кедровыми орехами и взбитыми сливками. В меню также представлены начинки из жареных лисичек и варенья из сосновых шишек. Кроме того, здесь можно отведать тыквенные блины с творогом.

В меню гастрономической программы также представлены телятина на гриле с молодым картофелем и овощами и сочный бургер с мурманской треской. В шале можно попробовать взвар из сухофруктов, осенний тыквенный латте с корицей и имбирём, а также медовый сбитень с клюквой, приготовленный по традиционному русскому рецепту.

«В сквере у Гольяновского пруда гостям предлагают наваристую мясную солянку и скоблянку с грибами. Кроме того, можно приобрести ароматный чай с облепихой или брусникой, а также традиционный осенний напиток с пряностями», — добавили в пресс-службе мэра.

Фестиваль «Золотая осень» проходит в Москве с 4 по 13 октября. В программе мероприятия: арт-выставки, театральные постановки, образовательные занятия и спортивные активности. В этом году фестиваль охватывает более тридцати площадок по всему городу. Более 150 фермеров и хозяйств из 65 регионов страны представили свою продукцию в столице.