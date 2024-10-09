Развеяны 3 популярных мифа о моркови, в которые до сих пор верят миллионы людей
Врач Шиманьски: Морковь не улучшит зрение, если нет дефицита витамина А
Морковь является источником витаминов и полезных микроэлементов. Например, бета-каротина в ней больше, чем в любых других фруктах и овощах. Если регулярно включать её в рацион, то можно укрепить иммунитет и избежать заражения опасными инфекциями. Однако люди часто приписывают моркови и другие свойства. Из-за этого некоторые едят этот овощ килограммами, а другие вовсе отказывают от продукта. О трёх самых популярных мифах рассказали врачи телеканалу «Санкт-Петербург».
Миф №1: Морковь вызывает рост сахара в крови
Существует мнение, что термически обработанная морковь имеет высокий гликемический индекс, а значит может спровоцировать рост сахара в крови. По словам врача-эндокринолога Надежды Фетисовой, усвояемость сахаров действительно повышается при нагревании. Однако стоит помнить о том, что эти сахара становятся полезными пектинами и благотворно влияют на кишечник.
Миф №2: Морковь полезна для зрения
В моркови есть витамин А, который укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на зрение. Но есть свои нюансы. Как рассказала врач общей практики Екатерина Шиманьски, если у человека есть проблемы со зрением, но нет дефицита витамина А, то морковь улучшить ясность взора не сможет.
Миф №3: Морковь — самый эффективный продукт для красивого цвета кожи
Бета-каротин, входящий в состав моркови, может окрашивать кожу в разные оттенки — от желтоватого до бронзового. Однако назвать это загаром вряд ли можно. При избыточном потреблении овоща может возникнуть псевдожелтуха.
Ежедневной нормой для взрослого человека является около 200 граммов моркови, это три или четыре средних корнеплода. Однако некоторым этот чудо-овощ противопоказан. Отказаться от него стоит людям с больной печенью, иначе высок риск большого накопления в организме бета-каротина и появления жёлтого оттенка кожи.