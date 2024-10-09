Развеяны 3 популярных мифа о моркови, в которые до сих пор верят миллионы людей

Морковь является источником витаминов и полезных микроэлементов. Например, бета-каротина в ней больше, чем в любых других фруктах и овощах. Если регулярно включать её в рацион, то можно укрепить иммунитет и избежать заражения опасными инфекциями. Однако люди часто приписывают моркови и другие свойства. Из-за этого некоторые едят этот овощ килограммами, а другие вовсе отказывают от продукта. О трёх самых популярных мифах рассказали врачи телеканалу «Санкт-Петербург».

Миф №1: Морковь вызывает рост сахара в крови

Существует мнение, что термически обработанная морковь имеет высокий гликемический индекс, а значит может спровоцировать рост сахара в крови. По словам врача-эндокринолога Надежды Фетисовой, усвояемость сахаров действительно повышается при нагревании. Однако стоит помнить о том, что эти сахара становятся полезными пектинами и благотворно влияют на кишечник.

Миф №2: Морковь полезна для зрения

В моркови есть витамин А, который укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на зрение. Но есть свои нюансы. Как рассказала врач общей практики Екатерина Шиманьски, если у человека есть проблемы со зрением, но нет дефицита витамина А, то морковь улучшить ясность взора не сможет.

Миф №3: Морковь — самый эффективный продукт для красивого цвета кожи

Бета-каротин, входящий в состав моркови, может окрашивать кожу в разные оттенки — от желтоватого до бронзового. Однако назвать это загаром вряд ли можно. При избыточном потреблении овоща может возникнуть псевдожелтуха.