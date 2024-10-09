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9 октября, 10:05

«Что же вы делаете?» Александр Серов запретил поклонницам целовать ему руки

Певец Серов попросил женщину не целовать ему руки на концерте в Кремле

Александр Серов. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Александр Серов. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

В Кремле отгремел концерт советского и российского эстрадного певца Александра Серова. Целых три часа 73-летний исполнитель без устали радовал публику их любимыми песнями из собственного репертуара, прерываясь только на общение с залом. Однако мероприятие не обошлось без казусов, сообщает сайт MK.ru.

Серов все три часа был «в огне», исполняя одну за другой песни о любви во всех её проявлениях. В самом разгаре концерта певец чуть не рухнул со стула, который оказался слишком высоким. Опустить его не смогли, но артиста, полностью отдавшего себя публике, это не смутило.

Женщины замирали от потрясения, а после несли артисту букеты. Одна из самых ярых поклонниц попыталась поцеловать ему руку, но певец отпрыгнул от неё словно опалённый.

«Что же вы делаете? Разве можно мужчине руки целовать?!» — возмутился по-джентельменски Серов.

Женщина ещё пару раз пыталась прильнуть губами к руке любимого артиста, однако тот не позволял.

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Возможно, такой номер прокатит с кем-то другим. Одна из фанаток певца Ярослава Дронова вполне могла бы попробовать провернуть нечто подобное и не быть отвергнутой, ведь Shaman недавно объявил о разводе со своей супругой Еленой Мартыновой.

Владимир Озеров
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