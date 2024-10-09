«Что же вы делаете?» Александр Серов запретил поклонницам целовать ему руки

В Кремле отгремел концерт советского и российского эстрадного певца Александра Серова. Целых три часа 73-летний исполнитель без устали радовал публику их любимыми песнями из собственного репертуара, прерываясь только на общение с залом. Однако мероприятие не обошлось без казусов, сообщает сайт MK.ru.

Серов все три часа был «в огне», исполняя одну за другой песни о любви во всех её проявлениях. В самом разгаре концерта певец чуть не рухнул со стула, который оказался слишком высоким. Опустить его не смогли, но артиста, полностью отдавшего себя публике, это не смутило.

Женщины замирали от потрясения, а после несли артисту букеты. Одна из самых ярых поклонниц попыталась поцеловать ему руку, но певец отпрыгнул от неё словно опалённый.

«Что же вы делаете? Разве можно мужчине руки целовать?!» — возмутился по-джентельменски Серов.

Женщина ещё пару раз пыталась прильнуть губами к руке любимого артиста, однако тот не позволял.