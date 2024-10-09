«Не более чем шутеечка»: Зоопсихолог раскрыл правду о наглости рыжих котов

Окрас животного никак не сказывается на его поведении и не влияет на характер. Поэтому распространённое убеждение о том, что все рыжие коты — настоящие бандиты, склонные к проделкам, не имеет за собой никаких научных оснований. Об этом заявил Инфо24 зоопсихолог Мирослав Волков.

«На самом деле это всё не более чем шутеечка. Есть совершенно разные характеры у любой расцветки, любой кошки. Вы можете даже внутри породы совершенно разные характеры найти — хотя, казалось бы, порода выводится под определённые качества», — рассказал эксперт.

Он добавил, что есть различные исследования, которые пытались выявить связь между окрасом котов и особенностями их поведения. Однако всего они опровергли эту гипотезу. Волков подытожил, что рыжие коты ничем не отличаются от полосатых, чёрных и любых других.