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9 октября, 09:58

«Не более чем шутеечка»: Зоопсихолог раскрыл правду о наглости рыжих котов

Зоопсихолог Волков: Рыжие коты такие же наглые, как и все другие животные

Окрас животного никак не сказывается на его поведении и не влияет на характер. Поэтому распространённое убеждение о том, что все рыжие коты — настоящие бандиты, склонные к проделкам, не имеет за собой никаких научных оснований. Об этом заявил Инфо24 зоопсихолог Мирослав Волков.

«На самом деле это всё не более чем шутеечка. Есть совершенно разные характеры у любой расцветки, любой кошки. Вы можете даже внутри породы совершенно разные характеры найти — хотя, казалось бы, порода выводится под определённые качества», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что есть различные исследования, которые пытались выявить связь между окрасом котов и особенностями их поведения. Однако всего они опровергли эту гипотезу. Волков подытожил, что рыжие коты ничем не отличаются от полосатых, чёрных и любых других.

Ранее были названы игрушки, запрещённые для игр с животными. В частности, нельзя использовать для игры с котами и собаками лазерные указки, компьютерные игры и солнечных зайчиков. Находящееся в стадии охоты животное не может догнать красное пятнышко и теряет понимание ситуации. Если добычи нет, появляется тревога.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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