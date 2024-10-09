Юркий обвиняемый улизнул из зала суда во время избрания меры пресечения в Казани
KazanFirst: В Казани обвиняемый сбежал из суда во время избрания меры пресечения
Московский районный суд Казани не смог избрать меру пресечения обвиняемому, так как он сбежал прямо из зала суда. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источник, беглецу 30 лет.
Правоохранители ищут злоумышленника. По какой статье его обвиняют, не уточняется.
Ранее на Урале сбивший человека лихач чуть не сбежал из суда, но его остановил чемпион по боксу. По словам Егора Мехонцева, он проезжал мимо, когда увидел потасовку между правоохранителем и мужчиной.
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