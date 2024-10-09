Юркий обвиняемый улизнул из зала суда во время избрания меры пресечения в Казани

Московский районный суд Казани не смог избрать меру пресечения обвиняемому, так как он сбежал прямо из зала суда. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на источник, беглецу 30 лет.

Правоохранители ищут злоумышленника. По какой статье его обвиняют, не уточняется.