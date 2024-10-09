Уфимец потерял 1,3 миллиона рублей из-за «вещего сна» о СВО

Уфимец отдал 1,3 миллиона рублей мошенникам из-за сна о СВО. Об этом сообщили в Daily Storm.

В издании сообщили, что слесарю одного из заводов в Уфе позвонили с незнакомого номера. На другом конце провода человек сказал, что мужчине необходимо срочно явиться в военкомат, так как его собираются отправить на фронт. Уфимец ответил, что не может этого сделать, и положил трубку.

Через полчаса ему позвонила старая знакомая. Она рассказала, что ей приснился сон о том, как его отправляют в зону спецоперации. Женщина уверила, что этот сон вещий, и посоветовала обратиться за помощью к своему 31-летнему знакомому, который якобы может отмазать.

В итоге с наивного уфимца стрясли 1,3 миллиона рублей, а новый приятель перестал выходить на связь. Осенью пострадавший от разводил мужчина увидел новость о задержании обманувшего его афериста за мошенничество. После этого он пошёл в полицию.