Уфимец потерял 1,3 миллиона рублей из-за «вещего сна» о СВО
В Уфе мужчина из-за сна о призыве на СВО отдал мошенникам 1,3 млн рублей
Уфимец отдал 1,3 миллиона рублей мошенникам из-за сна о СВО. Об этом сообщили в Daily Storm.
В издании сообщили, что слесарю одного из заводов в Уфе позвонили с незнакомого номера. На другом конце провода человек сказал, что мужчине необходимо срочно явиться в военкомат, так как его собираются отправить на фронт. Уфимец ответил, что не может этого сделать, и положил трубку.
Через полчаса ему позвонила старая знакомая. Она рассказала, что ей приснился сон о том, как его отправляют в зону спецоперации. Женщина уверила, что этот сон вещий, и посоветовала обратиться за помощью к своему 31-летнему знакомому, который якобы может отмазать.
В итоге с наивного уфимца стрясли 1,3 миллиона рублей, а новый приятель перестал выходить на связь. Осенью пострадавший от разводил мужчина увидел новость о задержании обманувшего его афериста за мошенничество. После этого он пошёл в полицию.
Ранее в Госдуме рассказали, что аферисты начали применять схему в Telegram под видом записи к врачу. Злоумышленники действуют от имени специалистов ЕМИАС, предлагают записаться на приём через чат-бот, а затем кидают ссылку на платформу, которая соберёт все данные жертвы.
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