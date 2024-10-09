Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 10:09

Зарезавшую сестёр девочку из Тольятти отправили на психиатрическую экспертизу

13-летнюю девочку из Тольятти, которая призналась в убийстве двух своих младших сестёр, отправили в психиатрический стационар на экспертизу. Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК РФ Самарской области.

«На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — указано в публикации.

Сотрудники СК уже провели осмотр квартиры, где случилась трагедия, и назначили первоначальные судебные экспертизы, ведутся опросы свидетелей. Расследование контролируется в центральном аппарате ведомства.

Сестра зарезала двух маленьких девочек в Тольятти, пока родители выясняли отношения в СК
Сестра зарезала двух маленьких девочек в Тольятти, пока родители выясняли отношения в СК

Напомним, кошмарное убийство двух девочек в возрасте двух и пяти лет случилось вчера в одном из домов по улице Лизы Чайкиной в Тольятти. Их нашли на балконе со множественными ранами от ножа и укусами. Девочки были одни дома под присмотром 13-летней сестры. Тела обнаружила ещё одна их сестра, вернувшись домой. Подозреваемая в убийстве в этот момент уже гуляла в парке и написала маме сообщение, что с малышками расправилась она. Родители в тот день не были дома, потому что поругались и выясняли отношения. При этом семья не стояла на учётах, как неблагополучная. Расследование контролирует региональная прокуратура.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Самарской области

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров