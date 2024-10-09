Зарезавшую сестёр девочку из Тольятти отправили на психиатрическую экспертизу
13-летнюю девочку из Тольятти, которая призналась в убийстве двух своих младших сестёр, отправили в психиатрический стационар на экспертизу. Об этом уведомили в пресс-службе СУ СК РФ Самарской области.
«На причастность к совершению преступления проверяется 13-летняя сестра погибших, которая в настоящее время помещена в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — указано в публикации.
Сотрудники СК уже провели осмотр квартиры, где случилась трагедия, и назначили первоначальные судебные экспертизы, ведутся опросы свидетелей. Расследование контролируется в центральном аппарате ведомства.
Напомним, кошмарное убийство двух девочек в возрасте двух и пяти лет случилось вчера в одном из домов по улице Лизы Чайкиной в Тольятти. Их нашли на балконе со множественными ранами от ножа и укусами. Девочки были одни дома под присмотром 13-летней сестры. Тела обнаружила ещё одна их сестра, вернувшись домой. Подозреваемая в убийстве в этот момент уже гуляла в парке и написала маме сообщение, что с малышками расправилась она. Родители в тот день не были дома, потому что поругались и выясняли отношения. При этом семья не стояла на учётах, как неблагополучная. Расследование контролирует региональная прокуратура.
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