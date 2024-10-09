В Москве простились с легендарным кардиохирургом Ренатом Акчуриным

Церемония прощания с легендарным кардиохирургом Ренатом Акчуриным состоялась в Институте клинической кардиологии в Москве, на ней присутствовали его коллеги, друзья и чиновники.

Траурные венки на церемонию прощания были отправлены главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым, главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, коллективом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и его руководителем Вероникой Скворцовой, а также многими другими. На церемонии присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что Акчурин был человеком, стремившимся к вершинам врачебного мастерства, и его разработки остаются актуальными и востребованными по сей день.

«Человек, который в кардиологии в России и в мире сделал колоссальные выдающиеся достижения, открытия, занимался активно хирургией, в том числе эндоваскулярной. Человек, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину», — отметил Мурашко.

Министр также озвучил телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина. Кроме того, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян передал слова соболезнования от вице-премьера Татьяны Голиковой. В своём обращении она охарактеризовала Акчурина как человека с несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем.