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9 октября, 10:31

В Москве простились с легендарным кардиохирургом Ренатом Акчуриным

Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным в Москве. Обложка © ТАСС / Морозова Юлия

Церемония прощания с кардиохирургом Ренатом Акчуриным в Москве. Обложка © ТАСС / Морозова Юлия

Церемония прощания с легендарным кардиохирургом Ренатом Акчуриным состоялась в Институте клинической кардиологии в Москве, на ней присутствовали его коллеги, друзья и чиновники.

Траурные венки на церемонию прощания были отправлены главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым, главой Кабардино-Балкарской республики Казбеком Коковым, коллективом Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и его руководителем Вероникой Скворцовой, а также многими другими. На церемонии присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который отметил, что Акчурин был человеком, стремившимся к вершинам врачебного мастерства, и его разработки остаются актуальными и востребованными по сей день.

«Человек, который в кардиологии в России и в мире сделал колоссальные выдающиеся достижения, открытия, занимался активно хирургией, в том числе эндоваскулярной. Человек, который фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину», — отметил Мурашко.

Министр также озвучил телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина. Кроме того, директор Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Каграманян передал слова соболезнования от вице-премьера Татьяны Голиковой. В своём обращении она охарактеризовала Акчурина как человека с несгибаемой волей, большой душой и добрым сердцем.

Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам
Для операции Ельцину в РФ прибыли хирурги из США, но Акчурин блестяще справился сам

Напомним, известный кардиохирург Ренат Акчурин умер 6 октября в возрасте 78 лет. Он стал известен после того, как в 1996 году провёл сложную операцию на сердце президенту Борису Ельцину. После вмешательства медика политик смог выдвинуться на второй срок.

Александра Мышляева
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